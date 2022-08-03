Квест (2015). Сезон 2. Серия 6
Квест (2015)
2-й сезон
6-я серия

Квест (2015) (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.42017, Квест (2015). Сезон 2. Серия 6
Приключения, Триллер16+

О сериале

Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, а получил отложенную на 72 часа смерть, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода, который единственный в мире имеет антидот. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие.

