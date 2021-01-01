Купите это немедленно. Серия 4
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Купите это немедленно (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.32021, Купите это немедленно. Серия 4
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На первом этапе участники попытаются за полторы минуты доказать уникальность своих разработок зрителям в зале. Если большинство будущих потребителей проголосуют за новый проект, бизнесмены также озвучат своe мнение и сумму инвестиций.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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