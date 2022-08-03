Wink
Сериалы
Купите это немедленно
1-й сезон

Купите это немедленно (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.32021, Купите это немедленно. Сезон 1 7 серий
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На первом этапе участники попытаются за полторы минуты доказать уникальность своих разработок зрителям в зале. Если большинство будущих потребителей проголосуют за новый проект, бизнесмены также озвучат своe мнение и сумму инвестиций.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

7.1 КиноПоиск