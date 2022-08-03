Кукольный домик. Серия 4
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Кукольный домик
1-й сезон
4-я серия
8.42021, Кукольный домик. Серия 4
Детектив12+

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Кукольный домик (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Корзухина решает отойти от расследований, больше времени уделять дочери и завязавшемуся роману с доктором Виталием Милюхиным. Однако эти планы рушатся, когда в отдел расследований поступает очередное дело. Убита врач-анестезиолог, бывшая коллега Милюхина. Убийство необычное: использован редкий психотропный препарат, а в сумочке жертвы найдена антикварная кукла.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кукольный домик»