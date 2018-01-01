Wink
Сериалы
Кукольный домик
1-й сезон

Кукольный домик (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.42021, Кукольный домик. Сезон 1 4 серии
Детектив12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Корзухина решает отойти от расследований, больше времени уделять дочери и завязавшемуся роману с доктором Виталием Милюхиным. Однако эти планы рушатся, когда в отдел расследований поступает очередное дело. Убита врач-анестезиолог, бывшая коллега Милюхина. Убийство необычное: использован редкий психотропный препарат, а в сумочке жертвы найдена антикварная кукла.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кукольный домик»