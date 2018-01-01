Кукольный домик (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыКукольный домик1-й сезон
Этот сезон пока недоступен
Корзухина решает отойти от расследований, больше времени уделять дочери и завязавшемуся роману с доктором Виталием Милюхиным. Однако эти планы рушатся, когда в отдел расследований поступает очередное дело. Убита врач-анестезиолог, бывшая коллега Милюхина. Убийство необычное: использован редкий психотропный препарат, а в сумочке жертвы найдена антикварная кукла.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актриса
Елена
Великанова
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- Актриса
Виктория
Герасимова
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- АФАктёр
Алексей
Фаддеев
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ГЛАктриса
Глафира
Лебедева
- ЮГСценарист
Юрий
Гречаный
- ДПСценарист
Дарья
Павлотос
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- КШСценарист
Карина
Шебелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- ВХПродюсер
Вазген
Хачатрян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина