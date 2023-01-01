Кукольный домик (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Корзухина решает отойти от расследований, больше времени уделять дочери и завязавшемуся роману с доктором Виталием Милюхиным. Однако эти планы рушатся, когда в отдел расследований поступает очередное дело. Уб�ита врач-анестезиолог, бывшая коллега Милюхина. Убийство необычное: использован редкий психотропный препарат, а в сумочке жертвы найдена антикварная кукла.



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