Кукольный домик
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Кукольный домик
8.42021, Кукольный домик 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+

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Кукольный домик (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Корзухина решает отойти от расследований, больше времени уделять дочери и завязавшемуся роману с доктором Виталием Милюхиным. Однако эти планы рушатся, когда в отдел расследований поступает очередное дело. Убита врач-анестезиолог, бывшая коллега Милюхина. Убийство необычное: использован редкий психотропный препарат, а в сумочке жертвы найдена антикварная кукла.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Кукольный домик»

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