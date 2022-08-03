Крик совы. Серия 1
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Крик совы (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Крик совы. Серия 1
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета – происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крик совы»