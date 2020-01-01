Красота небесная (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Красота небесная. Серия 2
Красота небесная
1-й сезон
2-я серия
9.02020, Красота небесная. Серия 2
Мелодрама16+

Всего полгода назад к Ане Приваловой в кабинет постучался пусть не принц на белом коне, но первый пилот международных авиалиний, статный, благородный красавец Михаил. Своим лечением Анна спасла его от неминуемой отставки из-за серьезной травмы. И вот уже влюбленные планируют свадьбу, заказывают торт, выбирают подарки и мечтают о том, как проживут душа в душу всю жизнь. И никто даже не догадывается, как сильно перевернется их жизнь еще до свадьбы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

