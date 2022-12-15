Живые мертвецы
Wink
Сериалы
Королевство. Исход
1-й сезон
Живые мертвецы
6.21994, Riget
Ужасы, Комедия18+

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Королевство. Исход (сериал, 1994) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Начало многосерийной черной комедии о загадочной датской больнице, ставшей прорывом для скандального режиссера Ларса фон Триера. Смотрите 1 сезон «Королевства» в хорошем качестве онлайн на Wink. В крупную копенгагенскую больницу на одну из ведущих должностей устраивается Стиг Хелмер, хирург из Швеции, ненавидящий все датское. Стремясь навязать на новом месте свои порядки, Хелмер хочет научить дисциплине как врачей, так и пациентов, Первой его жертвой становится миссис Друссе, пожилая женщина, выдумывающая себе недуги, чтобы быть ближе к своему сыну, работающему в больнице. Когда она слышит детский плач из шахты лифта, то снова сказывается больной, надеясь найти дух маленькой девочки и узнать, что с ней случилось. Какие еще тайны хранит эта больница, расскажет сериал «Королевство», который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Нидерланды, Дания, Италия, Норвегия, Франция, Германия, Швеция
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство. Исход»