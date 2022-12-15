Королевство. Исход (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
Ларс фон Триер завершает свой знаменитый сериал спустя почти 20 лет после премьеры первых эпизодов. На Wink 3 сезон сериала «Королевство» можно смотреть онлайн. Карен, страдающая от сомнамбулизма, чувствует, как ее притягивает самая большая больница Копенгагена. Она отправляется туда, чтобы изучить паранормальные явления, которые наблюдались там за долгую историю госпиталя. Тут все еще работает Джудит, а сын доктора Хелмера также ненавидит датчан и ищет могилу своего умершего отца. Старый и новый мир скоро столкнутся, и духи повалят сквозь ворота «Королевства». Смогут ли сотрудники больницы восстановить репутацию своего места работы, уничтоженную первыми сезонами, вы узнаете, посмотрев новые серии «Королевства» в хорошем качестве на Wink онлайн.
Рейтинг
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- МАРежиссёр
Мортен
Арнфред
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- ГНАктриса
Гита
Нёрбю
- БРАктриса
Биргитте
Рааберг
- ПМАктёр
Петер
Мюгинд
- УКАктёр
Удо
Кир
- ЛКАктриса
Лаура
Кристенсен
- ОЭАктёр
Оле
Эмиль Рисагер
- СХАктриса
Сольбьёрг
Хёйфельдт
- ХЕАктёр
Хеннинг
Енсен
- БНАктриса
Бирте
Нойманн
- ТГСценарист
Томас
Гисласон
- НВСценарист
Нильс
Вёрсель
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- САПродюсер
Свенд
Абрахамсен
- МБПродюсер
Марлен
Билли Андресен
- ЙЛХудожница
Йетте
Леманн
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- ЯСМонтажёр
Якоб
Секер Шульзингер
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- МАОператор
Мануэль
Альберто Кларо
- ЙХКомпозитор
Йоахим
Хольбек