Ларс фон Триер завершает свой знаменитый сериал спустя почти 20 лет после премьеры первых эпизодов. На Wink 3 сезон сериала «Королевство» можно смотреть онлайн. Карен, страдающая от сомнамбулизма, чувствует, как ее притягивает самая большая больница Копенгагена. Она отправляется туда, чтобы изучить паранормальные явления, которые наблюдались там за долгую историю госпиталя. Тут все еще работает Джудит, а сын доктора Хелмера также ненавидит датчан и ищет могилу своего умершего отца. Старый и новый мир скоро столкнутся, и духи повалят сквозь ворота «Королевства». Смогут ли сотрудники больницы восстановить репутацию своего места работы, уничтоженную первыми сезонами, вы узнаете, посмотрев новые серии «Королевства» в хорошем качестве на Wink онлайн.

