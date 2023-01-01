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Королевство. Исход
Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство. Исход»

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство. Исход»

Режиссёры

Ларс фон Триер

Ларс фон Триер

Lars von Trier
Режиссёр
Мортен Арнфред

Мортен Арнфред

Morten Arnfred
Режиссёр

Актёры

Сёрен Пильмарк

Сёрен Пильмарк

Søren Pilmark
АктёрJørgen Krogshøj
Гита Нёрбю

Гита Нёрбю

Ghita Nørby
АктрисаRigmor Mortensen
Биргитте Рааберг

Биргитте Рааберг

Birgitte Raaberg
АктрисаJudith Petersen
Петер Мюгинд

Петер Мюгинд

Peter Mygind
АктёрMorten 'Mogge' Moesgaard
Удо Кир

Удо Кир

Udo Kier
АктёрAge Krüger
Лаура Кристенсен

Лаура Кристенсен

Laura Christensen
АктрисаMona Jensen
Оле Эмиль Рисагер

Оле Эмиль Рисагер

Ole Emil Riisager
Актёр
Сольбьёрг Хёйфельдт

Сольбьёрг Хёйфельдт

Solbjørg Højfeldt
АктрисаCamilla
Хеннинг Енсен

Хеннинг Енсен

Henning Jensen
АктёрBob
Бирте Нойманн

Бирте Нойманн

Birthe Neumann
АктрисаFru Svendsen

Сценаристы

Томас Гисласон

Томас Гисласон

Tómas Gislason
Сценарист
Нильс Вёрсель

Нильс Вёрсель

Niels Vørsel
Сценарист
Ларс фон Триер

Ларс фон Триер

Lars von Trier
Сценарист

Продюсеры

Свенд Абрахамсен

Свенд Абрахамсен

Svend Abrahamsen
Продюсер
Марлен Билли Андресен

Марлен Билли Андресен

Marlene Billie Andreasen
Продюсер

Художники

Йетте Леманн

Йетте Леманн

Jette Lehmann
Художница

Монтажёры

Молли Марлен Стенсгаард

Молли Марлен Стенсгаард

Molly Malene Stensgaard
Монтажёр
Якоб Секер Шульзингер

Якоб Секер Шульзингер

Jacob Secher Schulsinger
Монтажёр

Операторы

Эрик Кресс

Эрик Кресс

Eric Kress
Оператор
Мануэль Альберто Кларо

Мануэль Альберто Кларо

Manuel Alberto Claro
Оператор

Композиторы

Йоахим Хольбек

Йоахим Хольбек

Joachim Holbek
Композитор