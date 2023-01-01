WinkСериалыКоролевство. ИсходАктёры и съёмочная группа сериала «Королевство. Исход»
Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство. Исход»
Актёры
АктёрJørgen Krogshøj
Сёрен ПильмаркSøren Pilmark
АктрисаRigmor Mortensen
Гита НёрбюGhita Nørby
АктрисаJudith Petersen
Биргитте РаабергBirgitte Raaberg
АктёрMorten 'Mogge' Moesgaard
Петер МюгиндPeter Mygind
АктёрAge Krüger
Удо КирUdo Kier
АктрисаMona Jensen
Лаура КристенсенLaura Christensen
Актёр
Оле Эмиль РисагерOle Emil Riisager
АктрисаCamilla
Сольбьёрг ХёйфельдтSolbjørg Højfeldt
АктёрBob
Хеннинг ЕнсенHenning Jensen
АктрисаFru Svendsen