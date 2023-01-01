6.22022, Riget 3 сезона
Ужасы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Королевство. Исход (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Гремучая смесь из комедии, драмы, ужасов и фарса ждет вас в сериале Ларса фон Триера о больнице, ставшей местом схватки добра со злом. Больница «Королевство», самая большая в Копенгагене, построена на месте, где раньше были пруды для отбеливания. Здесь у входа может появиться скорая без водителя, а в лифте слышен плач умершей девочки. Главные врачи больницы основали братство с собственными ритуалами, лучший доктор тайно продает наркотики, а пациенты проводят сеансы, чтобы вызвать духов, бродящих по коридорам. Как прошлое больницы повлияет на ее настоящее, расскажет сериал «Королевство» (1994) онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- МАРежиссёр
Мортен
Арнфред
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- ГНАктриса
Гита
Нёрбю
- БРАктриса
Биргитте
Рааберг
- ПМАктёр
Петер
Мюгинд
- УКАктёр
Удо
Кир
- ЛКАктриса
Лаура
Кристенсен
- ОЭАктёр
Оле
Эмиль Рисагер
- СХАктриса
Сольбьёрг
Хёйфельдт
- ХЕАктёр
Хеннинг
Енсен
- БНАктриса
Бирте
Нойманн
- ТГСценарист
Томас
Г�исласон
- НВСценарист
Нильс
Вёрсель
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- САПродюсер
Свенд
Абрахамсен
- МБПродюсер
Марлен
Билли Андресен
- ЙЛХудожница
Йетте
Леманн
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- ЯСМонтажёр
Якоб
Секер Шульзингер
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- МАОператор
Мануэль
Альберто Кларо
- ЙХКомпозитор
Йоахим
Хольбек