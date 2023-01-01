Королевство. Исход (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Гремучая смесь из комедии, драмы, ужасов и фарса ждет вас в сериале Ларса фон Триера о больнице, ставшей местом схватки добра со злом. Больница «Королевство», самая большая в Копенгагене, построена на месте, где раньше были пруды для отбеливания. Здесь у входа может появиться скорая без водителя, а в лифте слышен плач умершей девочки. Главные врачи больницы основали братство с собственными ритуалами, лучший доктор тайно продает наркотики, а пациенты проводят сеансы, чтобы вызвать духов, бродящих по коридорам. Как прошлое больницы повлияет на ее настоящее, расскажет сериал «Королевство» (1994) онлайн в хорошем качестве на Wink.



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