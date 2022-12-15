Королевство. Исход (сериал, 1994) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Начало многосерийной черной комедии о загадочной датской больнице, ставшей прорывом для скандального режиссера Ларса фон Триера. Смотрите 1 сезон «Королевства» в хорошем качестве онлайн на Wink. В крупную копенгагенскую больницу на одну из ведущих должностей устраивается Стиг Хелмер, хирург из Швеции, ненавидящий все датское. Стремясь навязать на новом месте свои порядки, Хелмер хочет научить дисциплине как врачей, так и пациентов, Первой его жертвой становится миссис Друссе, пожилая женщина, выдумывающая себе недуги, чтобы быть ближе к своему сыну, работающему в больнице. Когда она слышит детский плач из шахты лифта, то снова сказывается больной, надеясь найти дух маленькой девочки и узнать, что с ней случилось. Какие еще тайны хранит эта больница, расскажет сериал «Королевство», который можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- МАРежиссёр
Мортен
Арнфред
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- ГНАктриса
Гита
Нёрбю
- БРАктриса
Биргитте
Рааберг
- ПМАктёр
Петер
Мюгинд
- УКАктёр
Удо
Кир
- ЛКАктриса
Лаура
Кристенсен
- ОЭАктёр
Оле
Эмиль Рисагер
- СХАктриса
Сольбьёрг
Хёйфельдт
- ХЕАктёр
Хеннинг
Енсен
- БНАктриса
Бирте
Нойманн
- ТГСценарист
Томас
Гисласон
- НВСценарист
Нильс
Вёрсель
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- САПродюсер
Свенд
Абрахамсен
- МБПродюсер
Марлен
Билли Андресен
- ЙЛХудожница
Йетте
Леманн
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- ЯСМонтажёр
Якоб
Секер Шульзингер
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- МАОператор
Мануэль
Альберто Кларо
- ЙХКомпозитор
Йоахим
Хольбек