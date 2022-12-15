Королевство. Исход (сериал, 1994) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Возвращение в датскую больницу, где работают далекие от понятий этики доктора, живут духи умерших, а люди поклоняются демонам. Во 2 сезоне сериала Ларса фон Триера «Королевство», который на Wink можно смотреть онлайн, вы найдете еще больше черного юмора. Стигу Хелмеру предстоит суд из-за неудачной операции. Для решения своих проблем он прибегает к магии вуду. Профессор Месгаард от перенапряжения больше не может членораздельно изъясняться и обращается за помощью к гештальт-терапевту. Миссис Друссе сбивает скорая, участвующая в нелегальных уличных гонках. Медсестра Джудит рожает ребенка-монстра, который вскоре занимает собой всю комнату. В это время где-то в подвалах больницы собирается секта сатанистов. Как врачи и пациенты будут справляться с навалившимися проблемами, расскажет сериал «Королевство» — смотреть его можно в видеосервисе Wink онлайн в хорошем качестве.
Рейтинг
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- МАРежиссёр
Мортен
Арнфред
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- ГНАктриса
Гита
Нёрбю
- БРАктриса
Биргитте
Рааберг
- ПМАктёр
Петер
Мюгинд
- УКАктёр
Удо
Кир
- ЛКАктриса
Лаура
Кристенсен
- ОЭАктёр
Оле
Эмиль Рисагер
- СХАктриса
Сольбьёрг
Хёйфельдт
- ХЕАктёр
Хеннинг
Енсен
- БНАктриса
Бирте
Нойманн
- ТГСценарист
Томас
Гисласон
- НВСценарист
Нильс
Вёрсель
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- САПродюсер
Свенд
Абрахамсен
- МБПродюсер
Марлен
Билли Андресен
- ЙЛХудожница
Йетте
Леманн
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- ЯСМонтажёр
Якоб
Секер Шульзингер
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- МАОператор
Мануэль
Альберто Кларо
- ЙХКомпозитор
Йоахим
Хольбек