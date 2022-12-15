Королевство. Сезон 2
Wink
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Королевство. Исход
2-й сезон

Королевство. Исход (сериал, 1994) сезон 2 смотреть онлайн

6.21994, Riget 4 серии
Ужасы, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Возвращение в датскую больницу, где работают далекие от понятий этики доктора, живут духи умерших, а люди поклоняются демонам. Во 2 сезоне сериала Ларса фон Триера «Королевство», который на Wink можно смотреть онлайн, вы найдете еще больше черного юмора. Стигу Хелмеру предстоит суд из-за неудачной операции. Для решения своих проблем он прибегает к магии вуду. Профессор Месгаард от перенапряжения больше не может членораздельно изъясняться и обращается за помощью к гештальт-терапевту. Миссис Друссе сбивает скорая, участвующая в нелегальных уличных гонках. Медсестра Джудит рожает ребенка-монстра, который вскоре занимает собой всю комнату. В это время где-то в подвалах больницы собирается секта сатанистов. Как врачи и пациенты будут справляться с навалившимися проблемами, расскажет сериал «Королевство» — смотреть его можно в видеосервисе Wink онлайн в хорошем качестве.

Страна
Нидерланды, Дания, Италия, Норвегия, Франция, Германия, Швеция
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство. Исход»