Король Лир (1970). Серия 2
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Король Лир (1970) (сериал, 1970) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.41970, Король Лир (1970). Серия 2
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Драма по одноименной трагедии В. Шекспира (перевод Бориса Пастернака, песни шута в переводе С. Маршака).

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Король Лир (1970)»