Wink
Сериалы
Король Лир (1970)
1-й сезон

Король Лир (1970) (сериал, 1970) сезон 1 смотреть онлайн

9.41970, Король Лир (1970). Сезон 1 2 серии
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Драма по одноименной трагедии В. Шекспира (перевод Бориса Пастернака, песни шута в переводе С. Маршака).

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Король Лир (1970)»