WinkСериалыКороль Лир (1970)1-й сезон
Король Лир (1970) (сериал, 1970) сезон 1 смотреть онлайн
9.41970, Король Лир (1970). Сезон 1 2 серии
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ГКРежиссёр
Григорий
Козинцев
- ЮЯАктёр
Юри
Ярвет
- ОДАктёр
Олег
Даль
- ЭРАктриса
Эльза
Радзиня
- Актриса
Галина
Волчек
- ВШАктриса
Валентина
Шендрикова
- КСАктёр
Карл
Себрис
- ЛМАктёр
Леонхард
Мерзин
- Актёр
Регимантас
Адомайтис
- ВЕАктёр
Владимир
Емельянов
- АВАктёр
Александр
Вокач
- ГКСценарист
Григорий
Козинцев
- БПСценарист
Борис
Пастернак
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- НЕПродюсер
Николай
Елисеев
- Актёр дубляжа
Зиновий
Гердт
- ГГАктёр дубляжа
Григорий
Гай
- Актёр дубляжа
Эммануил
Виторган
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ЕЕХудожник
Евгений
Еней
- ЕММонтажёр
Евгения
Маханькова
- ЙГОператор
Йонас
Грицюс
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шостакович