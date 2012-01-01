Команда 8. Серия 1
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Команда 8 (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82012, Команда 8. Серия 1
Драмы, Военные18+

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Сюжет

В первые месяцы войны трое молодых людей – Рита, Ваня и Яшка – оказываются замешаны в страшной криминальной истории: родители Риты жестоко убиты, Яшка стал невольным соучастником убийства, а Ваня – случайным свидетелем.

Все трое попадают в один разведотряд, который готовятся забросить в тыл немцев, наступающих на Москву. Там, на фоне войны, им предстоит узнать всю правду о себе и разгадать тайну гибели родителей Риты.

Сериал Команда 8 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Приключения, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Команда 8»