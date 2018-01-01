Команда 8 (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
8.82012, Команда 8. Сезон 1 4 серии
Драма, Военный18+
О сериале
В первые месяцы войны трое молодых людей – Рита, Ваня и Яшка – оказываются замешаны в страшной криминальной истории: родители Риты жестоко убиты, Яшка стал невольным соучастником убийства, а Ваня – случайным свидетелем.
Все трое попадают в один разведотряд, который готовятся забросить в тыл немцев, наступающих на Москву. Там, на фоне войны, им предстоит узнать всю правду о себе и разгадать тайну гибели родителей Риты.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Приключения, Драма
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Александр
Аравин
- АЖАктриса
Анастасия
Жданова
- МЛАктёр
Митя
Лабуш
- Актёр
Филипп
Бледный
- ЕЧАктёр
Егор
Червяков
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лукьянов
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ДЕПродюсер
Дмитрий
Ефремов
- АМХудожник
Александр
Максимович
- ВШОператор
Виктор
Шейнин
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин