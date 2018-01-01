Wink
Сериалы
Команда 8
1-й сезон

Команда 8 (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

8.82012, Команда 8. Сезон 1 4 серии
Драма, Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В первые месяцы войны трое молодых людей – Рита, Ваня и Яшка – оказываются замешаны в страшной криминальной истории: родители Риты жестоко убиты, Яшка стал невольным соучастником убийства, а Ваня – случайным свидетелем.

Все трое попадают в один разведотряд, который готовятся забросить в тыл немцев, наступающих на Москву. Там, на фоне войны, им предстоит узнать всю правду о себе и разгадать тайну гибели родителей Риты.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Приключения, Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Команда 8»