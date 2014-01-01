Когда наступит рассвет (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02014, Когда наступит рассвет. Серия 2
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Фильм о непростой судьбе двух женщин одной семьи - матери Софии и дочери ее Дарьи. Переживающие много трудностей, бед, трагических ситуаций, они обе смогут сохранить веру в людей, надежду на преодоление любых препятствий и обретут свое женское счастье.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- МКАктриса
Мария
Куликова
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- Актриса
Ольга
Матешко
- ВГАктёр
Владимир
Горянский
- АКАктриса
Анна
Кошмал
- АНАктёр
Александр
Новиченков
- Актриса
Наталия
Денисенко
- АГАктриса
Анастасия
Гиренкова
- ГБАктёр
Гарик
Бирча
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВФПродюсер
Вадим
Фещенко
- ВДХудожник
Влад
Дудко
- АКМонтажёр
Антон
Кононюк
- СБОператор
Сергей
Борденюк
- АТКомпозитор
Андрей
Тупиков