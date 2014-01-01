Когда наступит рассвет. Серия 2
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Когда наступит рассвет
1-й сезон
2-я серия

Когда наступит рассвет (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Когда наступит рассвет. Серия 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фильм о непростой судьбе двух женщин одной семьи - матери Софии и дочери ее Дарьи. Переживающие много трудностей, бед, трагических ситуаций, они обе смогут сохранить веру в людей, надежду на преодоление любых препятствий и обретут свое женское счастье.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Когда наступит рассвет»