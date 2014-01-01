Когда его совсем не ждешь (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
В жизни Сони есть всe, кроме главного женского счастья – ребенка. Уже много лет героиня с мужем Алексеем пытаются изменить это, но все их попытки тщетны. Наконец, пара решается прибегнуть к дорогостоящей процедуре искусственного оплодотворения. Но неожиданно в жизнь Сони приходят страшные перемены. Выясняется, что у ее мужа есть внебрачная дочь, о которой он не знал. Мать девочки погибла, и теперь Алексей намерен взять ее семью. Вслед за потрясениями героиню ждет самый страшный удар: муж хочет оставить бесплодные попытки завести детей и, вместо этого, вложить деньги в воспитание �новоявленной дочери. Не в силах пережить предательства, Соня рвет отношения и остается одна…
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Информация
Рейтинг
- ЕГРежиссёр
Екатерина
Гранитова-Лавровская
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- АЕАктёр
Александр
Ефимов
- Актриса
Анна
Уколова
- АДАктриса
Алина
Доценко
- АААктриса
Анна
Арланова
- Актёр
Алексей
Фатеев
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- НСАктриса
Натали
Старынкевич
- Актёр
Андрей
Заводюк
- МКАктёр
Михаил
Кузнецов
- НМСценарист
Наталья
Марфина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МЗХудожница
Мария
Заикина
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- АХОператор
Антон
Хмельков