Когда его совсем не ждешь. Серия 1
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Когда его совсем не ждешь
1-й сезон
1-я серия

Когда его совсем не ждешь (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Когда его совсем не ждешь. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В жизни Сони есть всe, кроме главного женского счастья – ребенка. Уже много лет героиня с мужем Алексеем пытаются изменить это, но все их попытки тщетны. Наконец, пара решается прибегнуть к дорогостоящей процедуре искусственного оплодотворения. Но неожиданно в жизнь Сони приходят страшные перемены. Выясняется, что у ее мужа есть внебрачная дочь, о которой он не знал. Мать девочки погибла, и теперь Алексей намерен взять ее семью. Вслед за потрясениями героиню ждет самый страшный удар: муж хочет оставить бесплодные попытки завести детей и, вместо этого, вложить деньги в воспитание новоявленной дочери. Не в силах пережить предательства, Соня рвет отношения и остается одна…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Когда его совсем не ждешь»