Когда его совсем не ждешь (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В жизни Сони есть всe, кроме главного женского счастья – ребенка. Уже много лет героиня с мужем Алексеем пытаются изменить это, но все их попытки тщетны. Наконец, пара решается прибегнуть к дорогостоящей процедуре искусственного оплодотворения. Но неожиданно в жизнь Сони приходят страшные перемены. Выясняется, что у ее мужа есть внебрачная дочь, о которой он не знал. Мать девочки погибла, и теперь Алексей намерен взять ее семью. Вслед за потрясениями героиню ждет самый страшный удар: муж хочет оставить бесплодные попытки завести детей и, вместо этого, вложить деньги в воспитание �новоявленной дочери. Не в силах пережить предательства, Соня рвет отношения и остается одна…



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