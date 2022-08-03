Киберсталкер (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Молодежный психологический триллер о юноше, который мстит однокурсникам при помощи своих навыков хакера. 18-летний Лукас – талантливый парень, поступивший в престижную школу для инженеров. Впрочем, прием его ждал не слишком радушный. Во время посвящения группа самых популярных учеников унижает Лукаса, тем самым сделав его своим врагом. Теперь он бросит все свои усилия, чтобы отомстить. Ни одна система защиты его не остановит – он взломает любой смартфон или компьютер, узнает все самые сокровенные тайны и будет манипулировать обидчиками.

