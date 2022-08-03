Киберсталкер (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыКиберсталкер1-й сезон1-я серия
9.22019, Stalk
Триллер, Драма18+
Молодежный психологический триллер о юноше, который мстит однокурсникам при помощи своих навыков хакера. 18-летний Лукас – талантливый парень, поступивший в престижную школу для инженеров. Впрочем, прием его ждал не слишком радушный. Во время посвящения группа самых популярных учеников унижает Лукаса, тем самым сделав его своим врагом. Теперь он бросит все свои усилия, чтобы отомстить. Ни одна система защиты его не остановит – он взломает любой смартфон или компьютер, узнает все самые сокровенные тайны и будет манипулировать обидчиками.
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СБРежиссёр
Симон
Буиссон
- ТФАктёр
Тео
Фернандез
- ККАктриса
Кармен
Кассовиц
- ПКАктёр
Пабло
Кобо
- КСАктёр
Клеман
Сибони
- ЯУАктёр
Ясин
Уиша
- РВАктёр
Рио
Вега
- АДАктёр
Азиза
Диабат Абдулаи
- МВАктриса
Манон
Валентен
- ВГАктриса
Ванесса
Гид
- АСАктриса
Алоиз
Саваж
- СБСценарист
Симон
Буиссон
- ЖПСценарист
Жан-Шарль
Погам
- ВРСценарист
Виктор
Роденбах
- ДНПродюсер
Джудит
Нора
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ЭИХудожница
Элиза
Инграссия
- ЛЗОператор
Людовик
Зуили