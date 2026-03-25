Хроники русской революции. Финал
Wink
Сериалы
Хроники русской революции
1-й сезон
Хроники русской революции. Финал
8.62025, Хроники русской революции. Финал
Исторический, Драма18+
Серия в подписке «START»

Хроники русской революции (сериал, 2025) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Эпохальный исторический сериал, который в деталях показывает жизнь России в переломный момент, когда происходили события, изменившие не только страну, но и весь мир. 1 сезон сериала «Хроники русской революции» смотреть можно будет по подписке на сервисе Wink.

В первом сезоне мы познакомимся с молодым офицером Михаилом Прохоровым, оказавшимся втянутым в сеть политических заговоров и интриг на фоне угасания монархии. В это время все большую силу набирает партия большевиков, оказывающая влияние на русское общество. Михаилу предстоит встретить множество исторических личностей, и познакомиться с загадочной Ариадной Славиной, знающей куда больше, чем кажется. Герой станет свидетелем крушения династии Романовых и становления новой власти в стране, которую он так преданно любит.

Первый сезон включает 16 серий и переплетает личные судьбы с биографиями известных исторических личностей. Снриал «Хроники русской революции» (1 сезон) доступен на видеосервисе Wink по подписке.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Хроники русской революции»