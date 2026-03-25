Хроники русской революции (сериал, 2025) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 2
- 18+59 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 3
- 18+64 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 4
- 18+62 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 5
- 18+63 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 6
- 18+62 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 8
- 18+59 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 9
- 18+64 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 10
- 18+54 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 11
- 18+67 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 12
- 18+63 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 13
- 18+63 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 14
- 18+56 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 15
- 18+65 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 16
- 18+38 мин
Хроники русской революции
Сезон 1 Серия 17
О сериале
Эпохальный исторический сериал, который в деталях показывает жизнь России в переломный момент, когда происходили события, изменившие не только страну, но и весь мир. 1 сезон сериала «Хроники русской революции» смотреть можно будет по подписке на сервисе Wink.
В первом сезоне мы познакомимся с молодым офицером Михаилом Прохоровым, оказавшимся втянутым в сеть политических заговоров и интриг на фоне угасания монархии. В это время все большую силу набирает партия большевиков, оказывающая влияние на русское общество. Михаилу предстоит встретить множество исторических личностей, и познакомиться с загадочной Ариадной Славиной, знающей куда больше, чем кажется. Герой станет свидетелем крушения династии Романовых и становления новой власти в стране, которую он так преданно любит.
Первый сезон включает 16 серий и переплетает личные судьбы с биографиями известных исторических личностей. Снриал «Хроники русской революции» (1 сезон) доступен на видеосервисе Wink по подписке.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время37 мин / 00:37
Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Кончаловский
- Актриса
Юлия
Высоцкая
- Актёр
Юра
Борисов
- АМАктёр
Александр
Мизёв
- Актёр
Евгений
Ткачук
- ТОАктёр
Тимофей
Окроев
- АМАктёр
Артём
Мосин-Щепачёв
- ВЗАктёр
Владимир
Зомерфельд
- СВАктёр
Сергей
Вагин
- ГХАктриса
Гульнара
Хазеева
- ИКАктёр
Илья
Крутояров
- АПАктёр
Александр
Пойлов
- СФАктёр
Сергей
Филипович
- АКСценарист
Андрей
Кончаловский
- АУПродюсер
Алишер
Усманов
- ОГПродюсер
Олеся
Гидрат
- ЮИПродюсер
Юлия
Ильина
- ИОХудожница
Ирина
Очина
- САХудожник
Сергей
Австриевских
- ЭГХудожник
Эдуард
Галкин
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- КМХудожник
Константин
Мазур
- АНОператор
Андрей
Найденов