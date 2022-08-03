Хороший парень (сериал, 2017) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Хороший парень. Серия 20
О сериале

Олег — порядочный парень, учится в университете, мечтает стать врачом и жениться на подруге детства Насте. Но в один миг вся его жизнь переворачивается. Настя нечаянно убила человека. Из любви к ней Олег решает помочь ей избежать тюрьмы и берет вину на себя… Через 6 лет парня досрочно освобождают. Но его невеста уже замужем за другим. Олег оказывается перед выбором: мстить или продолжать любить, забыть всe и уйти или попытаться что-то изменить?

