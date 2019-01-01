Хороший доктор (сериал, 2019) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

Медицинская драма с Фредди Хаймором от создателей «Доктора Хауса». Сюжет строится вокруг доктора Шона Мерфи, страдающего аутизмом и синдромом Саванта. Одаренный юноша мечтает работать хирургом и спасать людей, однако с первого дня работы в престижной больнице сталкивается с предвзятым отношением коллег. Шон испытывает сложности в коммуникации с пациентами и врачами, но ежедневно борется со своими страхами, чтобы адаптироваться в коллективе. Единственный, кто поддерживает рвение талантливого аутиста, — доктор Глассман. Но сможет ли он повлиять на мнение коллег? Чтобы узнать, какие испытания ждут Шона Мерфи на пути к мечте, смотрите сериал «Хороший доктор» 2017 года на видеосервисе Wink!



