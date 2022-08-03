Хороший доктор. Сезон 2. Серия 17
Wink
Сериалы
Хороший доктор
2-й сезон
17-я серия
9.52018, The Good Doctor
Драма16+

Эта серия пока недоступна

Хороший доктор (сериал, 2018) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

О сериале

Медицинская драма с Фредди Хаймором от создателей «Доктора Хауса». Сюжет строится вокруг доктора Шона Мерфи, страдающего аутизмом и синдромом Саванта. Одаренный юноша мечтает работать хирургом и спасать людей, однако с первого дня работы в престижной больнице сталкивается с предвзятым отношением коллег. Шон испытывает сложности в коммуникации с пациентами и врачами, но ежедневно борется со своими страхами, чтобы адаптироваться в коллективе. Единственный, кто поддерживает рвение талантливого аутиста, — доктор Глассман. Но сможет ли он повлиять на мнение коллег? Чтобы узнать, какие испытания ждут Шона Мерфи на пути к мечте, смотрите сериал «Хороший доктор» 2017 года на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хороший доктор»