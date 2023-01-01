Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

В новых сериях ответвления популярной франшизы про зомби-апокалипсис Кэрол отправляется в далекое путешествие за Дэрилом, который находится в самом сердце битвы за будущее Франции. Наблюдать за воссоединением старых друзей позволит сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», 2 сезон которого вы увидите на Wink в подписке Amediateka.



Продолжение спин-оффа знаменитого сериала начинается там же, где закончился первый сезон. Разыскивая старого друга Дэрила, Кэрол приезжает в штат Мэн. Применив свой дар убеждения и физическую силу, она находит след близкого товарища и едет в долгое путешествие, уверенная, что он попал в беду. Сам Дэрил оказывается в центре противостояния двух французских группировок — Пувуара и Союза надежды. Дэрил тренирует юного Лорана, который решил остаться со своим ментором к неудовольствию некоторых членов Союза. Тем временем на горизонте маячит серьезный конфликт, от которого зависит судьба выживших во Франции.



Увидеть, что случится, когда Кэрол и Дэрил снова встретятся, вы сможете, если будете смотреть «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». 2 сезон онлайн доступен на Wink в подписке Amediateka.



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