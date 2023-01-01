Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
2-й сезон
1-я серия
9.02023, The Walking Dead: Daryl Dixon
Фантастика, Ужасы18+
Опасные приключения полюбившегося зрителям героя Нормана Ридуса во Франции
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В новых сериях ответвления популярной франшизы про зомби-апокалипсис Кэрол отправляется в далекое путешествие за Дэрилом, который находится в самом сердце битвы за будущее Франции. Наблюдать за воссоединением старых друзей позволит сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», 2 сезон которого вы увидите на Wink в подписке Amediateka.

Продолжение спин-оффа знаменитого сериала начинается там же, где закончился первый сезон. Разыскивая старого друга Дэрила, Кэрол приезжает в штат Мэн. Применив свой дар убеждения и физическую силу, она находит след близкого товарища и едет в долгое путешествие, уверенная, что он попал в беду. Сам Дэрил оказывается в центре противостояния двух французских группировок — Пувуара и Союза надежды. Дэрил тренирует юного Лорана, который решил остаться со своим ментором к неудовольствию некоторых членов Союза. Тем временем на горизонте маячит серьезный конфликт, от которого зависит судьба выживших во Франции.

Увидеть, что случится, когда Кэрол и Дэрил снова встретятся, вы сможете, если будете смотреть «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». 2 сезон онлайн доступен на Wink в подписке Amediateka.

Сериал Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb