Хочу романтики. Сезон 1. Серия 6
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Хочу романтики
1-й сезон
6-я серия

Хочу романтики (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.72011, Romaenseuga pilyohae
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Ин-eн работает в крупной гостинице, она живeт со своим парнем душа в душу уже целых 10 лет. Со-eн - роковая красавица, меняющая мужчин как перчатки. Хeн-джу - счастливица, которая вот-вот должна выйти замуж. Их жизни такие разные, но каждая вполне довольна тем, что имеет, и уверенно шагает по выбранному пути.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb