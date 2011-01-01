Хочу романтики (сериал, 2011) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Хочу романтики. Сезон 1. Серия 14
Хочу романтики (сериал, 2011) сезон 1 серия 14

2011, Romaenseuga pilyohae
Мелодрама, Комедия

Ин-eн работает в крупной гостинице, она живeт со своим парнем душа в душу уже целых 10 лет. Со-eн - роковая красавица, меняющая мужчин как перчатки. Хeн-джу - счастливица, которая вот-вот должна выйти замуж. Их жизни такие разные, но каждая вполне довольна тем, что имеет, и уверенно шагает по выбранному пути.

