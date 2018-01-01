Биография

Чан Ён-у — южнокорейский режиссер. Родился в Сеуле 28 июля 1979 года. Свою личную жизнь он старается держать в тайне. Единственно верным будет сказать, что он погружен в корейскую мифологию и культуру. Он нередко опирается на них, создавая свои работы. Чан Ён-у снимает в основном драмы, мелодрамы, комедии или картины на стыке этих жанров. Его дебют в режиссуре состоялся в 2011 году с сериала «Хочу романтики». После его послужной список пополнился такими проектами, как «Антураж», «Милый дом», «Бессмертие» и «Королева слез».