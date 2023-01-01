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Хочу романтики
2-й сезон

Хочу романтики (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

8.72012, Romaenseuga pilyohae 16 серий
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Ин-eн работает в крупной гостинице, она живeт со своим парнем душа в душу уже целых 10 лет. Со-eн - роковая красавица, меняющая мужчин как перчатки. Хeн-джу - счастливица, которая вот-вот должна выйти замуж. Их жизни такие разные, но каждая вполне довольна тем, что имеет, и уверенно шагает по выбранному пути.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb