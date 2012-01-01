WinkСериалыХочу романтики2-й сезон9-я серия
Хочу романтики (сериал, 2012) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
8.72012, Romaenseuga pilyohae
Мелодрама, Комедия16+
- 16+46 мин
О сериале
Ин-eн работает в крупной гостинице, она живeт со своим парнем душа в душу уже целых 10 лет. Со-eн - роковая красавица, меняющая мужчин как перчатки. Хeн-джу - счастливица, которая вот-вот должна выйти замуж. Их жизни такие разные, но каждая вполне довольна тем, что имеет, и уверенно шагает по выбранному пути.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЛЧРежиссёр
Ли
Чхан-хан
- ЧЁРежиссёр
Чан
Ён-у
- ЛДРежиссёр
Ли
Джон-хё
- ЧЁАктриса
Чо
Ё-джон
- КДАктёр
Ким
Джон-хун
- Актриса
Чон
Ю-ми
- Актёр
Ли
Джин-ук
- ПЮАктёр
Пак
Ю-хван
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- ПХАктриса
Пак
Хё-джу
- СДАктёр
Сон
Джун
- ВДАктриса
Ван
Джи-вон
- ЮСАктриса
Юн
Сын-а
- ЧХСценарист
Чон
Хён-джон
- СХСценарист
Сон
Хе-джин
- ККСценарист
Квак
Кён-юн
- НХКомпозитор
Нам
Хе-сын