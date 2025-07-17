«Дикий» стоит на защите Донбасса с 2014 года. Совсем мальчишкой он прошёл

сложнейшие штурмы, ранения, обстрелы, потери. Во время боя за Попасную, после

гибели командира, юный казак не раздумывая взял командование на себя и повел свою

роту к долгожданному освобождению города, о чём в деталях рассказывает в этой серии.

