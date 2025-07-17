Попасная «Дикий»
Wink
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Казаки на СВО
1-й сезон
Попасная «Дикий»
9.02024, Попасная «Дикий»
Документальный18+

Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Дикий» стоит на защите Донбасса с 2014 года. Совсем мальчишкой он прошёл
сложнейшие штурмы, ранения, обстрелы, потери. Во время боя за Попасную, после
гибели командира, юный казак не раздумывая взял командование на себя и повел свою
роту к долгожданному освобождению города, о чём в деталях рассказывает в этой серии.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
39 мин / 00:39

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