WinkСериалыКазаки на СВО1-й сезонПопасная «Дикий»
9.02024, Попасная «Дикий»
Документальный18+
Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
- 18+40 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+36 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+29 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+37 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+59 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
О сериале
«Дикий» стоит на защите Донбасса с 2014 года. Совсем мальчишкой он прошёл
сложнейшие штурмы, ранения, обстрелы, потери. Во время боя за Попасную, после
гибели командира, юный казак не раздумывая взял командование на себя и повел свою
роту к долгожданному освобождению города, о чём в деталях рассказывает в этой серии.