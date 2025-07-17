Камышеваха «Седьмой»
Wink
Сериалы
Казаки на СВО
1-й сезон
Камышеваха «Седьмой»
9.02024, Камышеваха «Седьмой»
Документальный18+

Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Победу куют герои. Камышеваха – стратегически важный рубеж за Попасной.
Националисты основательно окапались здесь. Используя мирных жителей в качестве
живого щита, оборудовали огневые точки во дворах, школах, больницах. За свободу
посёлка шли долгие ожесточённые бои. Казак с позывным «Седьмой» в сопровождении
нескольких товарищей первым пересёк рубеж.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг