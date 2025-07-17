Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Победу куют герои. Камышеваха – стратегически важный рубеж за Попасной.

Националисты основательно окапались здесь. Используя мирных жителей в качестве

живого щита, оборудовали огневые точки во дворах, школах, больницах. За свободу

посёлка шли долгие ожесточённые бои. Казак с позывным «Седьмой» в сопровождении

нескольких товарищей первым пересёк рубеж.

