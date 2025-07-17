WinkСериалыКазаки на СВО1-й сезонЗолотое «Морячок»
9.02024, Золотое «Морячок»
Документальный18+
Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Казаки идут в бой не с шашкой, а с боевым духом и отвагой. «Морячок» участвовал в
боях за Золотое. Здесь неонацисты попали в котёл. Спасаясь бегством, враг попытался
нагадить напоследок, но казачий дух непоколебим. О сражениях за Золотое расскажет
«Морячок».