Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Казаки на СВО
1-й сезон
Золотое «Морячок»
9.02024, Золотое «Морячок»
Документальный18+

Казаки идут в бой не с шашкой, а с боевым духом и отвагой. «Морячок» участвовал в
боях за Золотое. Здесь неонацисты попали в котёл. Спасаясь бегством, враг попытался
нагадить напоследок, но казачий дух непоколебим. О сражениях за Золотое расскажет
«Морячок».

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
35 мин / 00:35

