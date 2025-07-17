Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Казаки идут в бой не с шашкой, а с боевым духом и отвагой. «Морячок» участвовал в

боях за Золотое. Здесь неонацисты попали в котёл. Спасаясь бегством, враг попытался

нагадить напоследок, но казачий дух непоколебим. О сражениях за Золотое расскажет

«Морячок».

