WinkСериалыКазаки на СВО1-й сезонЛисичанск «Полтинник»
9.02024, Лисичанск «Полтинник»
Документальный18+
Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+40 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+36 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+29 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+37 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+59 мин
Казаки на СВО
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
О сериале
Истинный полководец уважает противника. Владимир Полуполтинных, позывной
«Полтинник», - командир казачьего полка и первый Герой ЛНР. Бойцы называют его
«батей». В чём сила лидера, за которого не страшно отдать жизнь? Человечность – при
любых обстоятельствах. «Полтинник» расскажет, с кем на самом деле воюет Россия.