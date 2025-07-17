Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыКазаки на СВО1-й сезонСеверодонецк «Чеченка»
2024, Северодонецк «Чеченка»
Документальный18+
Казаки на СВО (сериал, 2024)
О сериале
У Победы - женское лицо. Наталья, позывной «Чеченка», - военный медик, на её счету
тысячи спасённых жизней. Она могла бы быть дома, с родными. Но неонацисты не
оставили ей такого права. В Северодонецке при обстрелах со стороны украинских
фашистов погибла почти вся её семья. «Чеченка» - о том, что надежда бессмертна.