Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Русские сражаются за правду. Во время создания этой серии съёмочная группа попала под

обстрел. В попытках скрыть позорные факты укропы до сих пор атакуют мирную

Волчеяровку. О том, что голос правды заглушить невозможно, расскажет командир

штурмовой роты «Киля».

