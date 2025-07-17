Казаки на СВО (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Волчеяровка «Киля»
Казаки на СВО
1-й сезон
Волчеяровка «Киля»
9.02024, Волчеяровка «Киля»
Документальный18+

Русские сражаются за правду. Во время создания этой серии съёмочная группа попала под
обстрел. В попытках скрыть позорные факты укропы до сих пор атакуют мирную
Волчеяровку. О том, что голос правды заглушить невозможно, расскажет командир
штурмовой роты «Киля».

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
28 мин / 00:28

