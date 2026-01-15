Профессиональный интроверт из Подольска
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Картотека. Писатели. Сшивание страны
1-й сезон
Профессиональный интроверт из Подольска

Картотека. Писатели. Сшивание страны (сериал, 2026) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

7.42026, Профессиональный интроверт из Подольска
Документальный, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный цикл «Картотека. Писатели» предлагает зрителю пропустить географию и историю страны через призму творческого сознания писателей-современников.
В каждой серии проекта один главный герой – ныне живущий писатель. Он становится проводником, с помощью которого мы «сшиваем» Страну, исследуя и общий культурный код, а также историю и специфику его родного региона и те эпохи, которые автор описывает в своих произведениях

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Картотека. Писатели. Сшивание страны»