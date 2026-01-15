Картотека. Писатели. Сшивание страны (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
7.42026, Голос предков
Документальный, Исторический18+
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Картотека. Писатели. Сшивание страны
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+38 мин
Картотека. Писатели. Сшивание страны
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+42 мин
Картотека. Писатели. Сшивание страны
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Картотека. Писатели. Сшивание страны
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Картотека. Писатели. Сшивание страны
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+58 мин
Картотека. Писатели. Сшивание страны
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
О сериале
Документальный цикл «Картотека. Писатели» предлагает зрителю пропустить географию и историю страны через призму творческого сознания писателей-современников.
В каждой серии проекта один главный герой – ныне живущий писатель. Он становится проводником, с помощью которого мы «сшиваем» Страну, исследуя и общий культурный код, а также историю и специфику его родного региона и те эпохи, которые автор описывает в своих произведениях
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоFull HD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Александр
Замыслов
- МТАктёр
Максим
Титов
- ИХАктёр
Ислам
Ханипаев
- ССАктёр
Сергей
Сызганцев
- АВАктёр
Андрей
Василевский
- БПАктёр
Бадма
Пюрвеев
- ДБАктёр
Джангар
Бадмаев
- АКАктёр
Алдар
Когаев
- Актриса
Наталья
Омельченко
- Актёр
Владимир
Тяптушкин
- ЕЗСценарист
Елизавета
Замыслова
- АКСценарист
Алена
Кириллова
- НИСценарист
Наталья
Илишкина
- СНСценарист
Саша
Николаенко
- СССценарист
Сергей
Самсонов
- АВЭксперт
Андрей
Василевский
- АВЭксперт
Алексей
Варламов
- АНКритик
Анна
Нуждина
- АТКритик
Анна
Токаренко