Картотека. Писатели. Сшивание страны (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Документальный цикл «Картотека. Писатели» предлагает зрителю пропустить географию и историю страны через призму творческого сознания писателей-современников.

В каждой серии проекта один главный герой – ныне живущий писатель. Он становится проводником, с помощью которого мы «сшиваем» Страну, исследуя и общий культурный код, а также историю и специфику его родного региона и те эпохи, которые автор описывает в своих произведениях



