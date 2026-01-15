Картотека. Писатели. Сшивание страны (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
7.02026, Картотека. Писатели. Сшивание страны. Сезон 1 8 серий
Документальный18+
О сериале
Документальный цикл «Картотека. Писатели» предлагает зрителю пропустить географию и историю страны через призму творческого сознания писателей-современников.
В каждой серии проекта один главный герой – ныне живущий писатель. Он становится проводником, с помощью которого мы «сшиваем» Страну, исследуя и общий культурный код, а также историю и специфику его родного региона и те эпохи, которые автор описывает в своих произведениях