Картотека. Писатели. Сшивание страны
Актёры и съёмочная группа сериала «Картотека. Писатели. Сшивание страны»

Режиссёры

Александр Замыслов

Режиссёр

Актёры

Максим Титов

Актёр
Ислам Ханипаев

Актёр
Сергей Сызганцев

Актёр
Андрей Василевский

Актёр

Сценаристы

Елизавета Замыслова

Сценарист
Алена Кириллова

Alyona Kirillova
Сценарист