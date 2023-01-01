Биография

Наталья Омельченко — актриса театра, кино и дубляжа, режиссер, сценарист, монтажер. Родилась в Москве 16 декабря 1982 года. После окончания средней школы Наталья поступила в ВТУ имени Щукина, где обучалась на курсе Князева. Получив в 2004 году диплом, начала сотрудничество с Театром «Ленком», где играла в спектаклях «Юнона и Авось» и «Пролетая над гнездом кукушки». Режиссерским дебютом Омельченко стала короткометражная драма «День рождения» 2016 года. Спустя шесть лет она представила еще два коротких метра: «Привет, Сандрин» и «Наташа». А в 2023-м вышла лента «Хочу туда», в которой Наталья выступила и режиссером, и монтажером. Наталья Омельченко дебютировала на экране в короткометражке «Юнгфрау», а спустя два года она снялась в документальном фильме «Тайны любви». Самой известной лентой в портфолио актрисы стал сериал «Библиотекарь» из линейки more originals.