Карнавал (сериал, 2005) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Л�одз, читающий мысли и многие другие.



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