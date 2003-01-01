Карнавал. Сезон 1. Серия 11
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Карнавал (сериал, 2003) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.52003, Carnival
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий мысли и многие другие.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карнавал»

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