Две семьи — Аня и Олег, Вадим и Лена — оказываются вместе в загородном пансионате. В обеих семьях накопились проблемы и взаимные обиды. Ситуация осложняется тем, что Олег и Лена когда-то были серьезно влюблены друг в друга, но расстались. И вот теперь, при новой встрече, их любовь вспыхивает снова.

