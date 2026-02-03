Как избавиться от невестки за 10 дней (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Весёлая провинциалка Вера и ответственный врач из интеллигентной московской семьи Игорь женятся по большой любви. Их союз не одобряет мать и младшая сестра Игоря — Эмма Петровна и Зоя считают, что Вера ему не ровня. Проживание трёх женщин под одной крышей приводит к бытовым конфликтам. Эмма Петровна и Зоя объявляют Вере войну. В ход идет всё: начиная от мелких придирок, заканчивая фальшивым свиданием Игоря с «достойной» девушкой. Ситуация обостряется новостью о беременности Веры. Поняв, что мира в семье Игоря не будет, Вера врёт ему, что потеряла ребёнка и уезжает. Игорь впадает в депрессию из-за расставания с любимой, а его мать и сестра пытаются исправить ситуацию, вернув Веру. Вот только Вера уже не уверена, нужно ли ей такое «семейное счастье».
Рейтинг
- МЛРежиссёр
Марина
Любакова
- ЕЛАктриса
Евдокия
Лаврухина
- ВГАктёр
Владимир
Гуськов
- Актриса
Марина
Куделинская
- АКАктриса
Анастасия
Кравченя
- ОСАктриса
Ольга
Сарычева
- АВАктриса
Александра
Володина-Фроленкова
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ЕАПродюсер
Елена
Афанасьева
- МВПродюсер
Михаил
Володин
- ЕЛПродюсер
Евгений
Лысенков
- ВВОператор
Владимир
Володин
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков