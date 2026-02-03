Весёлая провинциалка Вера и ответственный врач из интеллигентной московской семьи Игорь женятся по большой любви. Их союз не одобряет мать и младшая сестра Игоря — Эмма Петровна и Зоя считают, что Вера ему не ровня. Проживание трёх женщин под одной крышей приводит к бытовым конфликтам. Эмма Петровна и Зоя объявляют Вере войну. В ход идет всё: начиная от мелких придирок, заканчивая фальшивым свиданием Игоря с «достойной» девушкой. Ситуация обостряется новостью о беременности Веры. Поняв, что мира в семье Игоря не будет, Вера врёт ему, что потеряла ребёнка и уезжает. Игорь впадает в депрессию из-за расставания с любимой, а его мать и сестра пытаются исправить ситуацию, вернув Веру. Вот только Вера уже не уверена, нужно ли ей такое «семейное счастье».

